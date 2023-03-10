«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (82). У проигравших отличился Айосе Перес (32). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выпустил на поле тот же стартовый состав, который сыграл в проигранном матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:7) 5 марта.

В других матчах ⅛ финала Лиги Европы испанская «Севилья» обыграла турецкий «Фенербахче» (2:0), «Шахтер» сыграл вничью с нидерландским «Фейенордом» (1:1), итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 был сильнее германского «Фрайбурга».

В матчах третьего по значимости еврокубкового турнира — Лиги конференций — швейцарский «Базель» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), бельгийский «Гент» разошелся миром с турецким клубом «Истанбул Башакшехир» (1:1). Итальянская «Фиорентина» обыграла турецкий «Сивасспор» (1:0), польский «Лех» был сильнее шведского «Юргордена» (2:0).

Ответный матч в паре «Гент» — «Истанбул Башакшехир» пройдет 15 марта, все остальные игры состоятся 16 марта. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. Решающий матч Лиги конференций состоится 7 июня в Праге.