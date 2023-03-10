Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Хетафе
Футбол. Еврокубки
9.03
Гент
Истанбул Башакшехир
11
Все события
12:19 (мск), источник: Московский комсомолец

«ПСЖ» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Руководство «ПСЖ» склоняется к тому, чтобы уволить главного тренера Кристофа Гальтье будущим летом.

ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации французских СМИ, его преемником может стать Зинедин Зидан. В прошлом году он уже отказался возглавить столичный клуб, так как рассчитывал на назначение в сборную Франции.

В то же время интернет-издание Goal.com сообщает о том, что главным кандидатом для «ПСЖ» является ныне безработный немец Томас Тухель, который уже тренировал команду с 2018 по 2020 год. При нем парижане выходили в финал Лиги чемпионов.

8 марта «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и выбыл из ЛЧ-2022/23.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В мире готовят свой ЧМ вместо того, где Россия выступит под флагом
«Хуже гиен и шакалов»: 9 стран из-за России не поедут на чемпионат мира
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь