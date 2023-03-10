«ПСЖ» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

По информации французских СМИ, его преемником может стать Зинедин Зидан. В прошлом году он уже отказался возглавить столичный клуб, так как рассчитывал на назначение в сборную Франции.

В то же время интернет-издание Goal.com сообщает о том, что главным кандидатом для «ПСЖ» является ныне безработный немец Томас Тухель, который уже тренировал команду с 2018 по 2020 год. При нем парижане выходили в финал Лиги чемпионов.