«ПСЖ» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Руководство «ПСЖ» склоняется к тому, чтобы уволить главного тренера Кристофа Гальтье будущим летом.
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Руководство «ПСЖ» склоняется к тому, чтобы уволить главного тренера Кристофа Гальтье будущим летом.
По информации французских СМИ, его преемником может стать Зинедин Зидан. В прошлом году он уже отказался возглавить столичный клуб, так как рассчитывал на назначение в сборную Франции.
В то же время интернет-издание Goal.com сообщает о том, что главным кандидатом для «ПСЖ» является ныне безработный немец Томас Тухель, который уже тренировал команду с 2018 по 2020 год. При нем парижане выходили в финал Лиги чемпионов.
8 марта «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и выбыл из ЛЧ-2022/23.