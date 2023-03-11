«Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов из-за коррупционного дела с участием арбитров

Каталонцев могут отстранить каталонцев на один сезон от участия в главном еврокубковом турнире страны. Чтобы принять данное решение даже не будет необходимо решение суда.

Жалоба, поданная прокуратурой, указывает на то, что клуб обвиняется в коррупции, спортивном мошенничестве и недобросовестном управлении. В жалобе фигурируют имена экс-президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, а также директоров Оскара Грау и Альберта Солера.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что в период с 2001 года по 2018 год Энрикес Негрейра получил более 6,6 млн евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами. Компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.