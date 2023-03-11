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11:28 (мск), источник: Sport24

«Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов из-за коррупционного дела с участием арбитров

УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов коррупционного дела с участием арбитров. Об этом сообщает AS.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Каталонцев могут отстранить каталонцев на один сезон от участия в главном еврокубковом турнире страны. Чтобы принять данное решение даже не будет необходимо решение суда.

Ранее стало известно, что следственный суд № 1 Барселоны получил жалобу от прокуратуры на выплаты со стороны каталонского клуба бывшему заместителю председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Жалоба, поданная прокуратурой, указывает на то, что клуб обвиняется в коррупции, спортивном мошенничестве и недобросовестном управлении. В жалобе фигурируют имена экс-президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, а также директоров Оскара Грау и Альберта Солера.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что в период с 2001 года по 2018 год Энрикес Негрейра получил более 6,6 млн евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами. Компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

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