Гендиректор «Шахтера»: ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинского футбола
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что ФИФА полностью игнорирует украинские клубы.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что ФИФА полностью игнорирует украинские клубы.
«ФИФА не выходит на контакты, не помогает никоим образом. Хорошо, вы здесь забираете футболистов, но с долгами разберитесь тогда. Идите к тем клубам, которым мы задолжали, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.
На следующей неделе мы подаём в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САS, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.
Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн из-за правила о приостановке контрактов легионеров., однако данный иск был отклонён.