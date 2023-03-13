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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Шахтера»: ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинского футбола

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что ФИФА полностью игнорирует украинские клубы.

ШахтерЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«ФИФА не выходит на контакты, не помогает никоим образом. Хорошо, вы здесь забираете футболистов, но с долгами разберитесь тогда. Идите к тем клубам, которым мы задолжали, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.

На следующей неделе мы подаём в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САS, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.

Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн из-за правила о приостановке контрактов легионеров., однако данный иск был отклонён.

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