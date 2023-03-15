«Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Ливерпуль» приехал в Мадрид с задачей отыграть на поле соперника разницу в три мяча. В вероятность такого исхода еще можно было поверить в лучшие годы «Ливерпуля» (правда, тогда «красные» ни за что не пропустили бы на «Энфилде» пять), но в сезоне, когда команда страдает, копается в себе и ищет пути выхода из кризиса, совсем сложно. «Я сказал три недели назад, что “Реал” уже прошел в четвертьфинал. Теперь мы в Мадриде, и, если вероятность нашего прохода хотя бы 1%, я бы хотел попробовать», — не унывает Юрген Клопп. Но делать ставки с такой логикой, пожалуй, опрометчиво.

Все расклады путают сюрреалистические матчи «Реала» и «Ливерпуля» за эти три недели. Мадридцы после блистательного триумфа на «Энфилде» внезапно начали терять очки в каждой игре, совсем отстали от «Барселоны» в чемпионате и лишь победа над «Эспаньолом» взбодрила «сливочных», а также новость о скором возвращении в строй Карима Бензема. «Ливерпуль», получив пять от «Реала», три матча не пропускал вовсе, уничтожил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, а потом взял и проиграл последней команде АПЛ «Борнмуту» 0:1. И как прикажете предсказывать результаты этой команды?

На что ставить

В 2019 году «Ливерпуль» уже отыгрывал дефицит в три мяча у представителя Испании, было это в памятном полуфинале с «Барселоной», но тогда победить 4:0 удалось дома, а сейчас надо сделать то же самое на «Сантьяго Бернабеу». Но это означает, что «Ливерпуль», по крайней мере, попытается, из этого и будем исходить. Голы в сегодняшнем матче обязательно будут. «Ливерпуль» пойдет вперед и наверняка забьет хотя бы раз, но вряд ли сможет не пропустить. После 2:5 в первом матче ставить на исход отдельной взятой второй игры в принципе не стоит, потому что обе команды будут действовать исходя из результата первого матча. Например, «Реал» может позволить себе уступить с минимальной разницей и не будет особенно переживать, радуясь выходу в четвертьфинал.

Самой разумной ставкой выглядит комбинация «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.61. Правда, коэффициент, конечно, низковат. Если учесть, что результат встречи почти не довлеет ни над той, ни над другой командой, и они могут сыграть в свое удовольствие, любят атаковать и не очень хорошо в последнее время обороняются, можно предсказать тотал матча больше 3.5 за 2.31. Наконец, раз уж мы предположили, что «Ливерпуль» наверняка забьет, можно угадать, кто это сделает. Основных варианта два — Мо Салах и Дарвин Нуньес, но Салах стабильнее. Ставка на гол египтянина в Мадриде оценивается в 2.65.

Игорь Борунов

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