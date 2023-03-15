Холанд вторым после Месси забил пять голов в матче плей-офф Лиги чемпионов

В составе победителей пять мячей забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, по одному голу на свой счет записали полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне. Холанд стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф. Ранее это удавалось аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, который, будучи игроком испанской «Барселоны», в 2012 году пять раз отличился во встрече с германским «Байером» (7:1).