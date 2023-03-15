Футболист Холанд рассказал, что устал праздновать голы в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

«У меня немного туман в голове, поэтому я не помню их всех, я просто бил по мячу и старался попасть туда, где нет вратаря. Я так устал праздновать забитые мячи. Это был большой вечер, я люблю этот турнир. Пять голов и победа дома со счетом 7:0 делают меня счастливыми. Я сказал [главному тренеру “Манчестер Сити” Хосепу] Гвардиоле, когда уходил с поля, дать мне оформить двойной хет-трик, но что я могу сделать», — сказал Холанд.