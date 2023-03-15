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09:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист Холанд рассказал, что устал праздновать голы в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Норвежец в ответном матче ⅛ финала отметился пятью забитыми мячами.

Манчестер Сити
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 марта. Норвежский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд устал праздновать забитые мячи в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против германского «Лейпцига». Комментарий футболиста приводит пресс-служба английской команды.

«Манчестер Сити» на своем поле со счетом 7:0 разгромил «Лейпциг». Холанд отметился пятью забитыми мячами.

«У меня немного туман в голове, поэтому я не помню их всех, я просто бил по мячу и старался попасть туда, где нет вратаря. Я так устал праздновать забитые мячи. Это был большой вечер, я люблю этот турнир. Пять голов и победа дома со счетом 7:0 делают меня счастливыми. Я сказал [главному тренеру “Манчестер Сити” Хосепу] Гвардиоле, когда уходил с поля, дать мне оформить двойной хет-трик, но что я могу сделать», — сказал Холанд.

Холанд стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф. Ранее это удавалось аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, который, будучи игроком испанской «Барселоны», в 2012 году пять раз отличился во встрече с германским «Байером» (7:1).

Холанд в возрасте 22 лет и 236 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 30 голов. На его счету теперь 33 мяча в 25 матчах. Норвежец превзошел достижение еще одного нападающего ПСЖ, Килиана Мбаппе. Француз установил данный рекорд в декабре 2021 года в возрасте 22 лет и 352 дней.

Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.

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Манчестер Сити
7:0
Первый тайм: 3:0
РБ Лейпциг
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