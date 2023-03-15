Гвардиола: Даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — все равно останусь неудачником

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.



Джулия Робертс (испанец назвал ее своим кумиром) некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше “Манчестер Юнайтед” (2016 год). Не в 90-е, когда сэр Алекс (Фергюсон) выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к “МЮ”, а не к нам», — цитирует Гвардиолу DailyMail.