Гвардиола: Даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — все равно останусь неудачником
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сравнил свои достижения с актрисой Джулией Робертс.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сравнил свои достижения с актрисой Джулией Робертс.
«Сити» победил в ответном матче «РБ Лейпциг» (7:0), выиграв противостояние ⅛ финала со счетом 8:1.
«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.
Джулия Робертс (испанец назвал ее своим кумиром) некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше “Манчестер Юнайтед” (2016 год). Не в 90-е, когда сэр Алекс (Фергюсон) выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к “МЮ”, а не к нам», — цитирует Гвардиолу DailyMail.
Гвардиола еще ни разу в своей карьере не выигрывал Лигу чемпионов с «Сити», хотя его команда несколько сезонов являлась одним из фаворитов турнира, как и в нынешнем году.