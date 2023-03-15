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14:10 (мск), источник: Sport24

Гвардиола: Даже если я трижды выиграю Лигу чемпионов — все равно останусь неудачником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сравнил свои достижения с актрисой Джулией Робертс.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Сити» победил в ответном матче «РБ Лейпциг» (7:0), выиграв противостояние ⅛ финала со счетом 8:1.

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс (испанец назвал ее своим кумиром) некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше “Манчестер Юнайтед” (2016 год). Не в 90-е, когда сэр Алекс (Фергюсон) выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к “МЮ”, а не к нам», — цитирует Гвардиолу DailyMail.

Гвардиола еще ни разу в своей карьере не выигрывал Лигу чемпионов с «Сити», хотя его команда несколько сезонов являлась одним из фаворитов турнира, как и в нынешнем году.

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