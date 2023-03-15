Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовую драку с полицией

Ответный матч между «Наполи» и «Айнтрахтом» пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны в среду и начнется в 23:00 мск. В первом матче итальянская команда обыграла своих соперников на выезде со счетом 2:0.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/8 финала, 15.03.2023, 23:00 Наполи 0 Айнтрахт Ф 0

Видео массовых беспорядков было опубликовано в ряде Telegram-каналов. В день матча в Неаполь прибыло большое количество фанатов «Айнтрахта», к которым также присоединились фанаты другого итальянского клуба — «Аталанты».

В ответ большая группа фанатов «Наполи» напала на своих оппонентов, используя пиротехнику и подручные средства. Силам полиции удалось развести противоборствующие стороны, но в итоге гнев неаполитанских хулиганов вылился уже на сотрудников правопорядка. Фанаты «Наполи» сожгли в центре города несколько автомобилей, в том числе принадлежащих полицейским, а также забросали карабинеров (итальянский эквивалент Росгвардии) файерами, стульями и столами с летних веранд кафе и прочими предметами. О пострадавших или задержанных на данный момент информации нет.