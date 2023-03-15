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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовую драку с полицией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Фанаты «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией в Неаполе в преддверии ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов по футболу, сообщает Corriere dello Sport.

Наполи
Айнтрахт ФЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Ответный матч между «Наполи» и «Айнтрахтом» пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны в среду и начнется в 23:00 мск. В первом матче итальянская команда обыграла своих соперников на выезде со счетом 2:0.

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
1/8 финала, 15.03.2023, 23:00

Наполи0Айнтрахт Ф0

Видео массовых беспорядков было опубликовано в ряде Telegram-каналов. В день матча в Неаполь прибыло большое количество фанатов «Айнтрахта», к которым также присоединились фанаты другого итальянского клуба — «Аталанты».

В ответ большая группа фанатов «Наполи» напала на своих оппонентов, используя пиротехнику и подручные средства. Силам полиции удалось развести противоборствующие стороны, но в итоге гнев неаполитанских хулиганов вылился уже на сотрудников правопорядка. Фанаты «Наполи» сожгли в центре города несколько автомобилей, в том числе принадлежащих полицейским, а также забросали карабинеров (итальянский эквивалент Росгвардии) файерами, стульями и столами с летних веранд кафе и прочими предметами. О пострадавших или задержанных на данный момент информации нет.

Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне на посещение матча из-за угроз беспорядков, но в обход запрета до города добрались около 600 фанатов немецкого клуба.

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