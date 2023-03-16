«Реал» и «Наполи» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Мяч на 79-й минуте забил Карим Бензема.
В первом матче «Реал» разгромил соперника со счетом 5:2. Еще одним четвертьфиналистом стал итальянский «Наполи», который в ответном матче переиграл германский «Айнтрахт» со счетом 3:0. Первую встречу также выиграли неаполитанцы — 2:0.
«Реал» и «Ливерпуль» встречались в Лиге чемпионов в десятый раз, испанский клуб одержал шесть побед, английский — две, еще две игры завершились вничью. Дважды команды играли в финале турнира, в прошлом году «Реал» выиграл со счетом 1:0, в 2018 году — 3:1. «Ливерпуль» обыграл «Реал» со счетом 1:0 в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году. «Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, клуб суммарно выиграл 14 титулов. «Ливерпуль» завоевал шесть трофеев и делит третье место по этому показателю с германской «Баварией».
Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские «Челси» и «Манчестер Сити», итальянские «Милан» и «Интер», германская «Бавария» и португальская «Бенфика». Жеребьевка этой стадии пройдет 17 марта, первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
Также в среду определился первый четвертьфиналист Лиги конференций. Им стал бельгийский «Гент», разгромивший в ответном матче ⅛ финала турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 4:1 (первый матч — 1:1). Нигерийский нападающий «Гента» Гифт Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в еврокубках, забив три гола за 3 минуты и 25 секунд. 20-летний форвард отличился на 31-й, 32-й и 34-й минутах.