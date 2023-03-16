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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В европейском футболе нашлись пять миллиардеров

Исследовательская компания CIES Football Observatory опубликовала рейтинг стоимости трансферных прав, имеющихся в распоряжении футбольных клубов.

Манчестер Сити
Барселона
Реал
Арсенал
Челси
Зенит
Динамо
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Источник: Reuters

Специалисты CIES взяли в расчет не только стоимость игроков, включенных в заявку команды, а учли также стоимость футболистов, отданных в аренду, плюс подсчитали, на какие деньги клубы могут претендовать в случае перепродажи их бывших игроков (практика, когда продающий клуб соглашается сделать скидку взамен на обещание доли от последующей перепродажи, широко распространена).

На первом месте оказался «Манчестер Сити», трансферные права которого оценены в €1,462 млрд.

В топ-5 рейтинга входят еще четыре «клуба-миллиардера»: «Барселона» (€1,364 млрд), «Реал» (€1,127 млрд), «Арсенал» (€1,048 млрд) и «Челси» (€1,009 млрд).

Больше всего в рейтинге (в него попали 100 команд) английских клубов — все 20 команд Английской премьер-лиги плюс еще два клуба из второго по силе английского дивизиона.

Российских команд в рейтинге три — «Зенит» (€136 млн, 73-е место), «Динамо» (€109 млн, 91-е место) и «Спартак» (€105 млн, 96-е место).

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