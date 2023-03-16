У Хвичи появился неудобный вратарь. Это не помешало «Наполи» разгромить «Айнтрахт»

Откровенно говоря, после первых матчей даже в мадридское чудо «Ливерпуля» верилось больше, чем в то, что победивший прошлой весной в Лиге Европы «Айнтрахт» сможет что-то противопоставить «Наполи». И все равно на носящий имя Диего Марадоны стадион продали все билеты, а выручка клуба превысила четыре миллиона евро. Совсем близко к неаполитанскому рекорду 2017 года, когда на игре с «Реалом» хозяева заработали 4 484 302 евро.

За право увидеть вживую игру команды Лучано Спаллетти действительно хочется платить. А многие ходят специально на Кварацхелию. Того, чья игра заставит влюбляться в футбол многих детей. Последняя фраза — не эффектный образ, а цитата знаменитого в прошлом полузащитника «Реала» Гути, украсившая очень трогательную историю.

Лучано Спаллетти

Недавно Кварацхелия рассказал, что в детстве испанец был его любимым игроком, а так как купить его футболку в Грузии было невозможно, он сделал ее сам и вывел на спине 14-й номер. Гути это настолько тронуло, что он исполнил детскую мечту Хвичи и отправил в Неаполь свою игровую майку с автографом и теплыми пожеланиями. Включая надежду на скорую встречу в «Реале».

После такого пришлось высказаться даже Карло Анчелотти, который назвал грузинского форварда отличным футболистом. И нет сомнений, что главный тренер «Королевского клуба» видел гол Кварацхелии в ворота «Аталанты». Тот самый, которому аплодировал Спаллетти, заявивший, что это был мяч в стиле Марадоны. Только даже у самых великих мастеров есть неудобные вратари.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/8 финала, 15.03.2023, 23:00 Наполи 3 Айнтрахт Ф 0

Например, Сергей Рыжиков и Жулио Сезар — единственные, кто провел против Месси не менее четырех матчей Лиги чемпионов и ни разу не пропустил. А секреты Хвичи, который выглядит абсолютно непредсказуемым игроком, кажется, частично разгадал Трапп. В первом матче голкипер сборной Германии выдал несколько крутых сейвов после атак Хвичи. В Неаполе он тоже был хорош, дважды разочаровав грузина до перерыва.

Но, когда Кварацхелия после отбора Зелиньски протащил мяч через половину поля и бил под острым углом, расстроился не только автор сольного прохода, а тысячи любителей футбола. Окажись мяч в воротах, мы бы снова говорили о шедевре. А так Неаполь привел в восторг вполне себе типичный для лидера серии А гол. Навесь на Осимхена — что и сделал Политано, — и нигериец разберется. Простая, но убийственная для соперников «Наполи» формула снова принесла результат в добавленное к первому тайму время.

Впрочем, «король воздуха» Осимхен хорош и в игре ногами, что он продемонстрировал удвоив счет с прострела Ди Лоренцо. Хвича в этой атаке сыграл значительную роль классным переводом на другой край штрафной, а вот забить самому так и не удалось. И снова по «вине» Траппа, который вытащил фирменный обводящий удар из дальнего угла. Может, поэтому Кварацхелия и не бил пенальти?

Но это, естественно, шутка. Никаких комплексов у Хвичи нет. Зато имелся в пассиве промах с «точки» в первой игре во Франкфурте. Так что 11-метровый исполнил заработавший его Зелиньски. А Кварацхелия свои голы способен забить в четвертьфинале.