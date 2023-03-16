Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

Как сообщает в четверг агентство АНСА, итальянские правоохранители идентифицировали всех немецких болельщиков, которые участвовали в погроме в южном итальянском городе. Болельщики поджигали автомобили и крушили витрины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=599b2735d41e496a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-106879986&hd=2&id=456258313&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего идентифицированы 470 немцев, 120 из которых уже отправлены на родину. На 350 немцев еще идет составление протокола в местной квестуре, уточняет агентство. В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов «Айнтрахта». Большая группа болельщиков «Наполи» закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией. Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам «Айнтрахта» на посещение матча из-за угроз беспорядков. «Наполи» одержал победу со счетом 3:0.