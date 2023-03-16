Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ювентус
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Шахтер
Футбол. Еврокубки
20:45
Сивасспор
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
Юргорден
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Слован Бр
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Унион Б
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Андерлехт
Все события
17:22 (мск), источник: ТАСС

Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

РИМ, 16 марта. /ТАСС/. Четыре болельщика итальянского клуба «Наполи» и трое болельщиков германского «Айнтрахта» арестованы за беспорядки, устроенные в Неаполе накануне перед началом ответного матча ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.

Наполи
Айнтрахт ФЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает в четверг агентство АНСА, итальянские правоохранители идентифицировали всех немецких болельщиков, которые участвовали в погроме в южном итальянском городе. Болельщики поджигали автомобили и крушили витрины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего идентифицированы 470 немцев, 120 из которых уже отправлены на родину. На 350 немцев еще идет составление протокола в местной квестуре, уточняет агентство. В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов «Айнтрахта». Большая группа болельщиков «Наполи» закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией. Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам «Айнтрахта» на посещение матча из-за угроз беспорядков. «Наполи» одержал победу со счетом 3:0.

В Италии уже были подобные прецеденты, связанные с вандализмом футбольных болельщиков. Так, в 2015 году болельщики голландского футбольного клуба «Фейенорд» разгромили центральную римскую площадь Испании перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с местной «Ромой».

Читайте также
Наполи
3:0
Первый тайм: 1:0
Айнтрахт Ф
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь