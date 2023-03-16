Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

Как сообщает в четверг агентство АНСА, итальянские правоохранители идентифицировали всех немецких болельщиков, которые участвовали в погроме в южном итальянском городе. Болельщики поджигали автомобили и крушили витрины.
Всего идентифицированы 470 немцев, 120 из которых уже отправлены на родину. На 350 немцев еще идет составление протокола в местной квестуре, уточняет агентство. В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.
Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов «Айнтрахта». Большая группа болельщиков «Наполи» закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией. Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам «Айнтрахта» на посещение матча из-за угроз беспорядков. «Наполи» одержал победу со счетом 3:0.
В Италии уже были подобные прецеденты, связанные с вандализмом футбольных болельщиков. Так, в 2015 году болельщики голландского футбольного клуба «Фейенорд» разгромили центральную римскую площадь Испании перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с местной «Ромой».