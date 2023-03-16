«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы по футболу

Забитым мячом отметился Маркус Рэшфорд (56-я минута). Первый матч между соперниками прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 4:1.
«Манчестер Юнайтед» вышел в ⅛ финала, победив в 1/16 финала испанскую «Барселону» (2:2, 2:1). «Бетис» обеспечил участие в этой стадии, заняв первое место в группе с итальянской «Ромой», болгарским «Лудогорцем» и финским ХИКом.
Жеребьевка оставшихся стадий Лиги Европы и Лиги конференций состоится 17 марта, начало — в 15:00 мск. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).