«Арсенал» проиграл «Спортингу» и вылетел из Лиги Европы, пропустив гол с центра поля

ТАСС, 17 марта. Лидер чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в серии пенальти проиграл португальскому «Спортингу» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги Европы и завершил борьбу на турнире. Встреча прошла в Лондоне и завершилась в ночь на пятницу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти оказался сильнее «Спортинг» — 5:3. В составе «Спортинга» мяч ударом с центра поля на 62-й минуте забил Педру Гонсалвеш. У «Арсенала» отличился Гранит Джака (19-я минута). На 118-й минуте был удален полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте.

Первый матч завершился со счетом 2:2. «Спортинг» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Помимо португальской команды в четвертьфинале турнира сыграют итальянские «Рома» и «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед», германский «Байер», испанская «Севилья», бельгийский «Юнион» и нидерландский «Фейенорд». В четвертьфинал Лиги конференций вышли английский «Вест Хэм», итальянская «Фиорентина», нидерландский АЗ, французская «Ницца», бельгийские «Андерлехт» и «Гент», швейцарский «Базель» и польский «Лех».

Жеребьевка оставшихся стадий Лиги Европы и Лиги конференций состоится 17 марта, начало — в 15:00 мск. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, Лиги конференций — 7 июня в Праге.