Фанат «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины»

Встреча в Сивасе завершилась со счетом 4:1 в пользу «Фиорентины». Инцидент произошел в концовке встречи. Во время празднования гола «Фиорентины» один из болельщиков «Сивасспора» прорвался на поле и нанес удар по лицу 20-летнего итальянца, разбив ему нос.

«Удар, нанесенный Бьянко, — это позор, он даже не ожидал этого. У него сломан нос. Это было похоже на праздник, полный стадион гнал игроков вперед. А этот эпизод все испортил, даже несмотря на победу. То, что с 20-летним парнем случилось подобное, испортило хороший матч и публику, которую я видел сегодня вечером», — цитирует Итальяно Fanpage.