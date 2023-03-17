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11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанат «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины»

Фанат «Сивасспора» сломал нос игроку «Фиорентины» Бьянко во время матча Лиги конференций.

Сивасспор
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Болельщик турецкого «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча ⅛ финала Лиги конференций, сообщил главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно.

Встреча в Сивасе завершилась со счетом 4:1 в пользу «Фиорентины». Инцидент произошел в концовке встречи. Во время празднования гола «Фиорентины» один из болельщиков «Сивасспора» прорвался на поле и нанес удар по лицу 20-летнего итальянца, разбив ему нос.

«Удар, нанесенный Бьянко, — это позор, он даже не ожидал этого. У него сломан нос. Это было похоже на праздник, полный стадион гнал игроков вперед. А этот эпизод все испортил, даже несмотря на победу. То, что с 20-летним парнем случилось подобное, испортило хороший матч и публику, которую я видел сегодня вечером», — цитирует Итальяно Fanpage.

Бьянко играет за основную команду «Фиорентины» с 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника восемь матчей во всех турнирах.

Сивасспор
1:4
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
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