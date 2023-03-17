Фанат «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины»
Фанат «Сивасспора» сломал нос игроку «Фиорентины» Бьянко во время матча Лиги конференций.
Фанат «Сивасспора» сломал нос игроку «Фиорентины» Бьянко во время матча Лиги конференций.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Болельщик турецкого «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча ⅛ финала Лиги конференций, сообщил главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно.
Встреча в Сивасе завершилась со счетом 4:1 в пользу «Фиорентины». Инцидент произошел в концовке встречи. Во время празднования гола «Фиорентины» один из болельщиков «Сивасспора» прорвался на поле и нанес удар по лицу 20-летнего итальянца, разбив ему нос.
«Удар, нанесенный Бьянко, — это позор, он даже не ожидал этого. У него сломан нос. Это было похоже на праздник, полный стадион гнал игроков вперед. А этот эпизод все испортил, даже несмотря на победу. То, что с 20-летним парнем случилось подобное, испортило хороший матч и публику, которую я видел сегодня вечером», — цитирует Итальяно Fanpage.
Бьянко играет за основную команду «Фиорентины» с 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника восемь матчей во всех турнирах.