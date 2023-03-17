Таким образом, «Шахтер» повторил антирекорд плей-офф Лиги Европы по самому крупному поражению. Ни одна команда с момента преобразования турнира в 2009 году не проигрывала матч плей-офф с разницей в 6 мячей. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).

Добавим, что это поражение стало для украинского клуба одним из самых крупных в его истории еврокубковых выступлений. Ранее «Шахтер» дважды проигрывал по 0:6 — против «Манчестер Сити» в 2018-м и против менхенгладбахской «Боруссии» в 2020-м, а самое крупное поражение донецкого клуба — 0:7 от «Баварии» в 2015 году.