Рэшфорд обошел Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 56-й минуте забил Маркус Рэшфорд. Для 25-летнего футболиста этот гол стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. 13 мячей он забил в Лиге Европы и 12 голов в Лиге чемпионов.