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11:55 (мск), источник: Sport24

Рэшфорд обошел Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

16 марта «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бетисом» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.

Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 56-й минуте забил Маркус Рэшфорд. Для 25-летнего футболиста этот гол стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. 13 мячей он забил в Лиге Европы и 12 голов в Лиге чемпионов.

Таким образом, Рэшфорд обошел Криштиану Роналду (24) по голами за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. Возглавляет список Уэйн Руни с 39 голами.

Бетис
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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