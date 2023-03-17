Рэшфорд обошел Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
16 марта «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бетисом» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.
Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
16 марта «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бетисом» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 56-й минуте забил Маркус Рэшфорд. Для 25-летнего футболиста этот гол стал 25-м в составе манкунианцев в крупных еврокубковых турнирах. 13 мячей он забил в Лиге Европы и 12 голов в Лиге чемпионов.
Таким образом, Рэшфорд обошел Криштиану Роналду (24) по голами за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. Возглавляет список Уэйн Руни с 39 голами.