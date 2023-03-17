Черчесов: В следующем сезоне хочу выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ

«Мы должны гордиться тем путем, который прошли с командой. Это был очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо, наши болельщики показали, что они лучшие в Европе. В следующем сезоне моя цель — попасть в ⅛ Лиги чемпионов», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

«Если посмотреть на первую игру на выезде, у соперника не было шансов забить, а мы пропустили два мяча. Сегодня была другая игра, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Нам не хватило шести игроков, что повлияло, но мы можем порадоваться, что молодые футболисты также смогли появиться на поле. Я сказал молодым ребятам не забывать человека, который выпустил их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих матчей, проанализировать их и двигаться дальше. Я поздравляю игроков, с этого момента мы должны сосредоточиться на чемпионате», — добавил российский тренер.