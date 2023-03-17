Черчесов: В следующем сезоне хочу выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ
Черчесов заявил, что в следующем сезоне намерен выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ.
Черчесов заявил, что в следующем сезоне намерен выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет вместе с командой дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Ференцварош» в четверг уступил немецкому «Байеру» (0:2) в ответной игре ⅛ финала Лиги Европы (первый матч — 0:2) и завершил выступление на турнире.
«Мы должны гордиться тем путем, который прошли с командой. Это был очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо, наши болельщики показали, что они лучшие в Европе. В следующем сезоне моя цель — попасть в ⅛ Лиги чемпионов», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.
«Если посмотреть на первую игру на выезде, у соперника не было шансов забить, а мы пропустили два мяча. Сегодня была другая игра, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Нам не хватило шести игроков, что повлияло, но мы можем порадоваться, что молодые футболисты также смогли появиться на поле. Я сказал молодым ребятам не забывать человека, который выпустил их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих матчей, проанализировать их и двигаться дальше. Я поздравляю игроков, с этого момента мы должны сосредоточиться на чемпионате», — добавил российский тренер.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого с августа 2016 года он работал главным тренером сборной России. «Ференцварош» лидирует в таблице чемпионата Венгрии с 11-очковым отрывом.