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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: В следующем сезоне хочу выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ

Черчесов заявил, что в следующем сезоне намерен выйти с «Ференцварошем» в ⅛ финала ЛЧ.

ФеренцварошЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что в следующем сезоне хочет вместе с командой дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Ференцварош» в четверг уступил немецкому «Байеру» (0:2) в ответной игре ⅛ финала Лиги Европы (первый матч — 0:2) и завершил выступление на турнире.

«Мы должны гордиться тем путем, который прошли с командой. Это был очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо, наши болельщики показали, что они лучшие в Европе. В следующем сезоне моя цель — попасть в ⅛ Лиги чемпионов», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

«Если посмотреть на первую игру на выезде, у соперника не было шансов забить, а мы пропустили два мяча. Сегодня была другая игра, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Нам не хватило шести игроков, что повлияло, но мы можем порадоваться, что молодые футболисты также смогли появиться на поле. Я сказал молодым ребятам не забывать человека, который выпустил их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих матчей, проанализировать их и двигаться дальше. Я поздравляю игроков, с этого момента мы должны сосредоточиться на чемпионате», — добавил российский тренер.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого с августа 2016 года он работал главным тренером сборной России. «Ференцварош» лидирует в таблице чемпионата Венгрии с 11-очковым отрывом.

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