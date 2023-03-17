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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов

Футболисты «Реала» встретятся с «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Реал
Бавария
Манчестер Сити
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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» поспорит с лондонским «Челси» за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом:

«Интер» (Милан, Италия) — «Бенфика» (Португалия);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Наполи» (Италия) — «Милан» (Италия).

Матчи ¼ финала пройдут 11−12 и 18—19 апреля, а полуфинальные встречи — 9−10 и 16—17 мая.

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