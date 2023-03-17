Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов
Футболисты «Реала» встретятся с «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов.
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Футболисты «Реала» встретятся с «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» поспорит с лондонским «Челси» за выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом:
«Интер» (Милан, Италия) — «Бенфика» (Португалия);
«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Наполи» (Италия) — «Милан» (Италия).
Матчи ¼ финала пройдут 11−12 и