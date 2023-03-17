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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все пары четвертьфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» встретятся с испанской «Севильей», а туринский «Ювентус» сыграет с португальским «Спортингом» в матчах ¼ финала Лиги Европы.

Церемония жеребьевки ¼ финала второго по статусу еврокубка прошла в четверг в швейцарском Ньоне. Матчи стадии пройдут 13 и 20 апреля.

В других парах за встретятся:

«Байер» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия).

В случае победы в матчах ¼ финала «МЮ» и «Ювентус» поспорят друг с другом за выход в финал Лиги Европы. В другом полуфинале встретятся победители противостояний «Фейенорд» — «Рома» и «Байер» — «Юнион». Полуфинальные матчи пройдут 11 и 18 мая, а финал турнира — 31 мая в Будапеште.

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