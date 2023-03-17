Определились все пары четвертьфинала Лиги Европы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» встретятся с испанской «Севильей», а туринский «Ювентус» сыграет с португальским «Спортингом» в матчах ¼ финала Лиги Европы.

Церемония жеребьевки ¼ финала второго по статусу еврокубка прошла в четверг в швейцарском Ньоне. Матчи стадии пройдут 13 и 20 апреля.

В других парах за встретятся:

«Байер» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия).