«Фиорентина» сыграет с «Лехом» в ¼ финала Лиги конференций УЕФА
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«Фиорентина» сыграет с «Лехом» в ¼ финала Лиги конференций УЕФА.
«Фиорентина» сыграет с «Лехом» в ¼ финала Лиги конференций УЕФА.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» поспорит с польским «Лехом» за выход в полуфинал Лиги конференций УЕФА, первая встреча пройдет в Познани.
Церемония жеребьевки прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Матчи ¼ финала пройдут 13 и 20 апреля.
В других парах встретятся:
«Гент» (Бельгия) — «Вест Хэм» (Англия);
«Андерлехт» (Бельгия) — АЗ (Нидерланды);
«Базель» (Швейцария) — «Ницца» (Франция).