Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Специя
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Атлетик
Все события
16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» сыграет с «Лехом» в ¼ финала Лиги конференций УЕФА

«Фиорентина» сыграет с «Лехом» в ¼ финала Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» поспорит с польским «Лехом» за выход в полуфинал Лиги конференций УЕФА, первая встреча пройдет в Познани.

Церемония жеребьевки прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Матчи ¼ финала пройдут 13 и 20 апреля.

В других парах встретятся:

«Гент» (Бельгия) — «Вест Хэм» (Англия);

«Андерлехт» (Бельгия) — АЗ (Нидерланды);

«Базель» (Швейцария) — «Ницца» (Франция).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь