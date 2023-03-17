Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Если российские клубы вернутся в еврокубки, у страны будет одно место в Лиге чемпионов, но для выхода в групповой этап нужно будет пройти четыре этапа квалификации. Будет также три клуба в Лиге конференций, но до группы тоже нужно будет пройти три раунда квалификации.