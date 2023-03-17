Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/2005, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/2004.
Если российские клубы вернутся в еврокубки, у страны будет одно место в Лиге чемпионов, но для выхода в групповой этап нужно будет пройти четыре этапа квалификации. Будет также три клуба в Лиге конференций, но до группы тоже нужно будет пройти три раунда квалификации.
Ранее в УЕФА сообщили, что в связи с отстранением всех российских сборных и клубов от международных турниров России будет присуждено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по завершении сезона-2022/2023.