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18:08 (мск), источник: Sport24

Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов. Россия впервые опустилась в рейтинге на 23-е место, отмечает сервис Opta.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/2005, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/2004.

Если российские клубы вернутся в еврокубки, у страны будет одно место в Лиге чемпионов, но для выхода в групповой этап нужно будет пройти четыре этапа квалификации. Будет также три клуба в Лиге конференций, но до группы тоже нужно будет пройти три раунда квалификации.

Ранее в УЕФА сообщили, что в связи с отстранением всех российских сборных и клубов от международных турниров России будет присуждено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по завершении сезона-2022/2023.

Таблица коэффициентов УЕФА. Положение на 17 марта 2023 года

  1. Англия — 106,427 очка
  2. Испания — 90,855
  3. Германия — 81,731
  4. Италия — 77,211
  5. Франция — 60,997
  6. Нидерланды — 58,900
  7. Португалия — 55,882
  8. Бельгия — 41,400
  9. Шотландия — 36,400
  10. Австрия — 34,000
  11. Сербия — 32,375
  12. Турция — 32,100
  13. Швейцария — 30,175
  14. Украина — 29,500
  15. Чехия — 20,050
  16. Норвегия — 29,000
  17. Дания — 27,825
  18. Хорватия — 25,400
  19. Греция — 25,225
  20. Израиль — 25,000
  21. Кипр — 24,475
  22. Швеция — 23,750
  23. Россия — 21,882
  24. Венгрия — 20,625
  25. Румыния — 20,500
  26. Польша — 20,250
  27. Болгария — 20,000
  28. Словакия — 19,750
  29. Азербайджан — 16,625
  30. Казахстан — 12,625.

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