Россия еще не падала так низко в рейтинге УЕФА. Попасть в ЛЧ после бана будет очень сложно

Россия достигла исторического минимума в таблице коэффициентов УЕФА — 23-е место. Так низко Россия ещё не опускалась. Худший результат с 1991 года — 21-е место в 2004-м. Всё ли так критично?

В сезоне-2022/2023 Россия впервые с 2005 года выпала из топ-10. Ещё несколько лет назад мы боролись за топ-5 с Францией и Португалией, после сезона-2017/2018 отставали от французов всего на три очка (56 против 53). Но постепенное падение уровня чемпионата России и напряжённая геополитическая обстановка, из-за которой УЕФА отстранил наши клубы от еврокубков, сыграли свою отрицательную роль.

В таблице коэффициентов у России 21,882 очка, мы отстаём от Швеции (22-я) на почти два очка, а от топ-10 (Австрия) — на 13.

Напомним, как работает рейтинг: у каждого достижения (победа, ничья, выход в следующую стадию, 1−2-е места в группе) есть стоимость в очках, отличающаяся в зависимости от уровня соревнований. Также начисляются дополнительные баллы за проход дальше ⅛ финала. Общий коэффициент получается из суммы среднего значения за текущий сезон (совокупное количество набранных баллов делится на число клубов-участников) и результатов предыдущих четырёх сезонов. Таблица обновляется после каждого раунда еврокубков.

У России, не участвующей в сезоне-2022/2023 в европейских соревнованиях, до сих пор ноль очков за кампанию. Однако после отстранения российских команд в УЕФА заявили, что нам начислят фиксированное количество очков. Организация выбрала число в 4,333 балла — худший коэффициент России за пять лет. Не слишком щедро, но стоит поблагодарить хотя бы за какие-то очки в период изоляции.

Баллы добавят в таблицу коэффициентов УЕФА по окончании сезона. После этого Россия поднимется на 18-е место и обгонит Швецию, Кипр, Израиль, Грецию и Хорватию. Это точно случится, так как у стран не осталось представителей в ¼ финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

А что, если Россию чудесным образом вернут в Европу прямо сейчас? При расчёте участия в евросезоне-2023/2024 в таком случае используют коэффициент двухлетней давности (2021/2022). По нему Россию в еврокубках представят пять команд. Однако если нас вернут уже через год, то тогда мы сможем рассчитывать только на одно место в Лиге чемпионов (победитель РПЛ отправится в первый отборочный раунд) и на три слота в Лиге конференций, где нужно пройти три раунда квалификации до группового этапа.

Прямую путёвку в Лигу чемпионов получают только страны, входящие в топ-10 таблицы УЕФА. Так что России в любом случае предстоит долгий и тяжёлый путь восхождения к прежним позициям.