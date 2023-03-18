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12:03 (мск), источник: Sport24

Глеб включил «Наполи» в число фаворитов в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о фаворитах в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В число главных претендентов на победу он включил в том числе «Наполи».

НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«За кого я буду болеть? За красивый футбол. А фаворита трудно определить. Потому что реально из двух игр состоит раунд, будет зависеть от того, кто как настроится, как игра будет развиваться. Никто не знает. По крайней мере, будет очень интересно.

Тройка фаворитов? “Реал”, “Сити” и “Бавария”. Может ли “Наполи” преподнести сюрприз? Да, но вы же сказали, чтобы тройку я назвал, я “Наполи” тоже хотел взять. Вот эти четыре команды, я считаю, больше фаворитами, но остальных тоже списывать со счетов нельзя, потому что это Лига чемпионов, тем более, уже так близко к финалу. Я думаю, что тут будут все отдаваться», — цитирует Глеба Vseprosport.by.

В четвертьфинале Лиги чемпионов состоятся следующие противостояния: «Реал» — «Челси», «Бенфика» — «Интер», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».

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