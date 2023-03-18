Глеб включил «Наполи» в число фаворитов в Лиге чемпионов

«За кого я буду болеть? За красивый футбол. А фаворита трудно определить. Потому что реально из двух игр состоит раунд, будет зависеть от того, кто как настроится, как игра будет развиваться. Никто не знает. По крайней мере, будет очень интересно.



Тройка фаворитов? “Реал”, “Сити” и “Бавария”. Может ли “Наполи” преподнести сюрприз? Да, но вы же сказали, чтобы тройку я назвал, я “Наполи” тоже хотел взять. Вот эти четыре команды, я считаю, больше фаворитами, но остальных тоже списывать со счетов нельзя, потому что это Лига чемпионов, тем более, уже так близко к финалу. Я думаю, что тут будут все отдаваться», — цитирует Глеба Vseprosport.by.