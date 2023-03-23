УЕФА открыл расследование в отношении «Барселоны» в связи с нарушением правовой базы
Ранее сообщалось, что клуб мог осуществлять выплаты бывшему вице-президенту испанского технического судейского комитета с целью обеспечения нужного клубу судейства.
Ранее сообщалось, что клуб мог осуществлять выплаты бывшему вице-президенту испанского технического судейского комитета с целью обеспечения нужного клубу судейства.
ТАСС, 23 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспекторов по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения испанской «Барселоной» правовой базы организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УЕФА.
«Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.
15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов «Барселоны» и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.