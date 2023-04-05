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13:35 (мск), источник: ТАСС

Чеферина переизбрали на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций

Словенец возглавляет организацию с 2016 года.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 5 апреля. Словенец Александер Чеферин переизбран на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на новый четырехлетний срок. Решение было принято в среду на конгрессе организации в Лиссабоне.

Выборы проводились на безальтернативной основе: 55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах. Согласно регламенту УЕФА, если на выборах представлен один кандидат, для его победы необходимо простое большинство голосов.

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца поблагодарить вас. Для меня это очень много значит, это большая ответственность. Сделаю все зависящее от меня, чтобы не подвести вас и футбол», — сказал Чеферин после переизбрания.

На конгрессе присутствует делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавляет президент организации Александр Дюков. Изначально делегацию должен был возглавить президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президент РФС Александр Алаев, однако 31 марта в разговоре с ТАСС он заявил, что по личным причинам не сможет посетить конгресс.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года, в феврале 2019 года он был переизбран на пост главы организации на четырехлетний срок. Он также является вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Чеферин является седьмым президентом УЕФА, ранее эту должность занимали датчанин Эббе Шварц, швейцарец Густав Видеркер, итальянец Артемио Франки, швед Леннарт Юханссон, французы Жак Жорж и Мишель Платини.

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