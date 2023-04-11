Лиссабон и Манчестер примут первые четвертьфиналы футбольной Лиги чемпионов

В португальской столице 11 апреля лиссабонская «Бенфика» примет итальянский «Интер» из Милана. В минувший уик-энд футболисты «Бенфики» проиграли на своей арене гостям из «Порту» со счетом 1:2, но сохранили за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Миланский клуб на выезде сыграл вничью с «Салернитаной» — 1:1, сейчас он занимает 5-е место в серии А. В другом сегодняшнем матче один из фаворитов английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет у себя дома с чемпионом Германии мюнхенской «Баварией». Оба соперника успешно провели очередные встречи своих национальных чемпионатов. Манчестерцы в гостях разгромили «Саутгемптон» — 4:1 и продолжили погоню за лидером первенства лондонским «Арсеналом». Баварцы же на выезде одолели «Фрайбург» с минимальным перевесом — 1:0 и по-прежнему лидируют в бундеслиге.