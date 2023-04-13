«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Севилья» уже совсем не та грозная команда, которая умудрялась почти не выпускать из рук трофей Лиги Европы и стала ее рекордсменом. Ожидания перед сезоном были радужными. Казалось, что продажа пары сильных игроков скажется, но легендарный спортивный директор клуба Мончи, как обычно, найдет на замену кого-то еще лучше. Реальность шокировала: лишь недавно стало понятно, что «Севилья» все-таки вряд ли до конца сезона будет бороться за выживание и, скорее, финиширует ближе к середине таблицы, хотя и в нижней ее половине. В Лиге чемпионов против «Сити» и «Боруссии» кризисной «Севилье» ловить было нечего, а в плей-офф Лиги Европы она как бы по привычке сумела преодолеть сопротивление «ПСВ» и «Фенербахче».

После поражений от «Ливерпуля» и «Ньюкасла» стало ясно, что «МЮ» Эрика Тен Хага все-таки не судьба догнать «Арсенал» и «Сити», и надо постараться не упустить позицию в топ-4. Но во всех остальных матчах красный «Манчестер» выглядит так, что с этой задачей должен справиться. Есть и многообещающий второй фронт Лиги Европы, где «МЮ» сейчас один из очевидных фаворитов, возможно, наравне с «Ювентусом». Единственная проблема перед игрой с «Севильей» — травма лидера и лучшего бомбардира Маркуса Рэшфорда. Но и без него в распоряжении тен Хага достаточно классных исполнителей, чтобы рассчитывать на яркую победу.

На что ставить

Противостояния с «ПСВ» и «Фенером» «Севилья» начинала дома с уверенных побед, а затем проигрывала в гостях с допустимой разницей мячей. Больше этот фокус не пройдет, потому что на этот раз начинать на «Олд Траффорд». Манкунинцы, зная, что на своем поле «Севилья» для многих представляет угрозу, сделают все, чтобы отправиться в Андалусию с комфортной разницей. Только что, в предыдущем раунде, они уже выполнили подобную задачу, обыграв дома «Бетис» 4:1, да и в гостях тоже победили — 1:0. Оба раза счет открывал ныне травмированный Рэшфорд, так что его из уравнения убираем, а в остальном сценарий вряд ли будет сильно отличаться, к тому же «Севилья» в Ла Лиге выглядит намного хуже земляков из «Бетиса».

И без Рэшфорда у хозяев и фаворитов в этом матче могут выстрелить Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль, Эриксен, формальный сменщик Рэшфорда Вегхорст, да на самом деле и еще полсостава. Поэтому ждем победы англичан и решения задачи создать разницу голов.

П1 и тотал больше 2.5 за 1.92 выглядит надежной ставкой. Другой хороший вариант — П1 с форой (-1.5) за 2.09. Самым вероятным результатом на табло букмекеры видят 2:0 в пользу хозяев, но не стоит исключать вероятность гола «Севильи», особенно в исполнении Юссефа Эн-Несири — местного Рэшфорда. С другой стороны, «Бетис» получил на «Олд Траффорд» четыре — «Севилье» непросто будет избежать похожей истории.

Игорь Борунов

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