Разгром «Баварии» — расплата за увольнение Нагельсманна. Команды уровня «Ман Сити» такого не прощают

Вчерашнее размазывание «Баварии» по газону «Этихада» хорошо для футбола не только космической игрой «Ман Сити», но и демонстрацией ценности тренерской профессии.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/4 финала, 11.04.2023, 22:00 Манчестер Сити 3 Бавария 0

Увольнение Юлиана Нагельсманна перед решающими раундами Лиги чемпионов и после уничтожения «ПСЖ» невозможно назвать ничем иным, как самодурством мюнхенских боссов. С командой не происходило ровно ничего такого, что оправдало бы эту отставку в такой момент — или «Бавария» не имеет права с кем-либо вести борьбу за чемпионство, как сейчас с Дортмундом, а обязана опережать всех очков на десять? Да и «ПСЖ» был деклассирован так, что даже мысли об отставке тренера не должно было возникнуть в трезвых головах. И вроде ведь не Октоберфест на дворе…

Взяли Томаса Тухеля, у которого вообще не было времени внедрить свои идеи. Ну, обыгрывал он с «Челси» того же Пепа в финале ЛЧ два года назад. Но ведь тогда он принял синих 26 января, а не 24 марта, как сейчас. Тогда у него было хоть какое-то время до решающих стадий, сейчас — нет.

Эта «Бавария» — еще не Тухеля, но уже не Нагельсманна. Она на пересменке. Другие требования, иные нюансы — тактические, психологические. Игрокам приходится на ходу отвыкать от одного и привыкать к другому. А тут — соперник-машина, она не простит хоть малейшей неготовности и растерянности, которые в сложившейся ситуации у «Баварии» были неизбежны.

И все наоборот — у «Манчестер Сити»: им уже семь сезонов руководит один и тот же человек. «Горожане» каждым движением на поле воплощали идеи Гвардиолы, которые в этом конкретном матче были доведены до идеала. На эти 90 минут они превратились в какой-то совершенный симфонический оркестр: он репетирует годами с одним и тем же дирижером, и разбуди каждого посреди ночи — он безукоризненно исполнит свою партию.

Важно, что в этом сезоне Пеп отошел от прежнего догматизма, захотел и смог вплести в свою модель большого центрфорварда. Ради гения Холанна можно и нужно было скорректировать прежнюю игровую философию — и я помню, как неуклюже Эрлин смотрелся в первом матче за «Сити». Но очень быстро приноровился, научился играть у Пепа — и его стало не остановить.

А каков вчера был Грилиш, над 100 миллионами за которого после перехода из «Астон Виллы» кто только не смеялся! Меньше чем за два сезона он стал органичным игроком Гвардиолы, а как вчера запрессинговал и отобрал мяч у Упамекано, после чего пяткой отдал Холанну под уже легендарный навес гиганта на малыша Бернардо Силву!

И так можно о каждом игроке «Сити» — от Родри, забивающего по большим праздником, а вчера открыл счет закруткой по невероятной траектории, до изумительно переделанного Пепом в опорника Стоунза (ах какая скидка на Холанна перед третьим голом, да и вообще всё!) и защитника Аканджи, вроде далеко не примы, которого, однако, невозможно было пройти и от которого — убежать.

Не вижу у нынешнего «Сити» слабых мест вообще. Главное, чтобы Гвардиола в очередной раз не стал жертвой собственной гениальности, не пожелал в решающий момент изобрести велосипед. У него всё уже есть. Главное — чтобы это всё сработало на полную мощность, когда это будет больше всего надо.

Вчера — удалось. Более того, уже при 3:0 Альварес и Родри должны были хоронить «Баварию» окончательно, а так у нее остается умозрительный шанс.

Но с чего бы ему во что-то материализоваться? Только если с полной расслабухи «Сити». Ну и желательно, чтобы травма-де Брейне, из-за которой он вчера заменился, не вывела его из строя. Слишком многое решают такие фигуры.

Понятно, что сетка у «Сити» такая, что дальше легко не будет, особенно если «Реал» не даст осечку. И это, даст Бог, будут гениальные полуфиналы.

И может, «Сити» потребуется сыграть еще сильнее, чем вчера с «Баварией». Хотя сильнее, кажется, уже невозможно.