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10:25 (мск), источник: Газета.Ру

Мане может покинуть «Баварию» после того, как ударил партнера

Нападающий «Баварии» Садио Мане, вероятно, покинет команду в скором времени. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Источник: Reuters

Все дело в конфликте между Мане и его партнером по команде Лероем Сане. Сенегалец ударил одноклубника после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором немецкая команда с разгромным счетом проиграла английскому «Манчестер Сити». По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.

«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить. Я не думаю, что у Мане есть будущее в “Баварии” после этого сезона», — сообщает источник.

Напомним, что во вторник «Бавария» уступила «Ман Сити» со счетом 0:3 в первом матче ¼ Лиги чемпионов. Сане провел на поле весь матч, Мане появился на 69-й минуте.

Ответная встреча между этими командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

В других четвертьфинальных матчах «Интер» и «Реал» одержали одинаковые победы со счетом 2:0 над «Бенфикой» и «Челси» соответственно, «Наполи» уступил «Милану» 0:1.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти стал рекордсменом среди тренеров «Реала» по победным матчам в Лиге чемпионов.

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Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Бавария
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