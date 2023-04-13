«Бавария» отстранила Садио Мане из-за драки с одноклубником — Bild

Согласно сведениям источника, сегодня руководство «Баварии» провело беседу с футболистами, устроившими драку после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Мане признал свою вину и заявил, что поймёт любое решение руководство. Несмотря на это сенегальца всё равно отстранили от основной обоймы.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» рассматривают три основных варианта наказания для Мане: штраф, временное отстранение и расставание с игроком.

Сам Мане сегодня, 13 апреля, уже прибыл в тренировочный центр мюнхенцев. Отмечается, что футболист был в хорошем расположении духа и улыбался. В «Баварии» ожидают, что Мане принесёт свои извинения перед командой сегодня.