«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча ¼ финала Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».
Манчестер Юнайтед
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Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча ¼ финала Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».
Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Маласиа, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.
«Севилья»: Боно, Куасси, Маркан, Монтьель, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Ламела.
На стадии ⅛ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетисом» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.