«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На стадии ⅛ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетисом» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.