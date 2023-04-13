Чёрный день для Моуринью в ЛЕ. «Рома» не забила пенальти и потеряла двух важных игроков

«Рома» Жозе Моуринью провела первый четвертьфинальный матч в Лиге Европы. Игра в Нидерландах с «Фейеноордом» сложилась для итальянского клуба неудачно.

Год назад команды встречались в финале Лиги конференций, и тогда римляне одолели соперника со счётом 1:0. Единственный мяч забил Николо Дзаньоло, который теперь играет в чемпионате Турции. Бывший нападающий «Фейеноорда» Брайан Линссен (летом 2022-го переехал в Японию) признался, что до сих пор не может забыть поражение: «Я ненавижу Моуринью. Во-первых, мы проиграли “Роме” в финале Лиги конференций. В какой-то момент меня уже раздражали соперники, когда после игры они просто жевали жвачку. Надеюсь, что сегодня парни возьмут реванш».

«Фейеноорд» мчится к первому за шесть лет чемпионскому титулу в Нидерландах. За шесть туров до финиша команда Арне Слота опережает «Аякс» и ПСВ на восемь очков. А на предыдущей стадии Лиги Европы «Фейеноорд» нанёс чувствительное поражение «Шахтёру». Первый матч завершился вничью (1:1), а дома нидерландский клуб уничтожил соперника — 7:1. «Рома» в плей-офф ЛЕ «прибила» «Зальцбург» (0:1, 2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0, 0:0), а в чемпионате поднялась на третье место.

«Рома» уже в середине первого тайма осталась без лучшего бомбардира. Пауло Дибала (15 голов в сезоне) повредил приводящую мышцу и уступил место на поле Стефану Эль-Шаарави. Осенью 2022 года Дибала уже пропустил девять матчей из-за травмы подколенного сухожилия. Похоже, теперь он не поможет команде в ближайших играх.

Хозяева до перерыва больше владели мячом (60% на 40%), но обе команды нанесли в первом тайме по пять ударов. Правда, только один из них пришёлся в створ. У «Фейеноорда» пару раз приложился Себастьян Шиманьски, но его подвела точность. Летом 2022-го поляк перешёл из «Динамо» в «Фейеноорд» на правах аренды. В этом сезоне он набил 8+6 по системе «гол+пас» в 32 матчах.

На последних минутах первого тайма команда Моуринью получила реальный шанс, чтобы открыть счёт. Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер неаккуратно сыграл у своих ворот — мяч попал ему в руку. Испанский арбитр Хосе Санчес Мартинес сначала назначил угловой, а потом указал на «точку». Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини подошёл к 11-метровой отметке и зарядил в левую от себя штангу. К слову, вратарь Юстин Бейло угадал направление удара.

В перерыве Моуринью снял с игры Пеллегрини и выпустил Жоржиньо Вейналдума. Для нидерландского полузащитника матч имел немаловажное значение. С 2007 по 2011 год он отыграл 135 матчей в футболке «Фейеноорда» и забил 25 мячей. Но главным героем первых минут второй половины стал не он, а всё тот же Виффер. Хавбек сполна реабилитировался за «привезённый» пенальти — нанёс роскошный удар с лёта из-за пределов штрафной площади. Мяч рикошетом от газона влетел точно в дальний угол, а нападающий Алиреза Джаханбакш смутил вратаря.

Почти сразу после этого у Моуринью появилась новая проблема. Тэмми Абрахам схватился за плечо и попросил замену. В этом сезоне англичанин забил семь мячей — больше в составе «Ромы» наколотил только Дибала. Таким образом, Моуриньо остался сразу без двух лучших бомбардиров. Жозе выпустил Андреа Белотти, который в этом сезоне отличился четыре раза.

«Рому» едва не выручил стандарт. Рожер Ибаньес пришёл на угловой и пробил под самую перекладину. Там стоял Уссама Идрисси, от головы которого мяч попал в каркас и потом стукнулся в линию, после чего его вынесли в поле. Система фиксация гола не сработала, поскольку мяч полностью линию не пересёк.