Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
По итогам первого тайма ремейка финала прошлой Лиги конференций Жозе Моуринью имел все основания сетовать на отсутствие удачи. Во-первых, уже на 26-й минуте поле из-за мышечной травмы покинул Дибала. Во-вторых, в отсутствие штатного пенальтиста не удалось использовать шанс, когда мяч попал в руку игроку «Фейеноорда». Пеллегрини смазал уже второй в сезоне подход к «точке», направив мяч в штангу и укрепив за «волками» звание самой невезучей команды сезона. Среди команд из лиг топ-5 у них уже 26 попаданий в каркас ворот, что на три больше, чем у «Баварии» и «ПСЖ».
Как оказалось, это было прелюдией более серьезных проблем «Ромы». Активнее игравшие роттердамцы наконец-то забили благодаря коварному для вратаря удару с отскоком в исполнении Виффера. Практически тут же травму плеча во вроде бы обычном единоборстве получил Эбрахам, а когда ответный гол римлян казался неминуемым, автор результативного паса Идрисси вынес мяч с линии пустых ворот.
Сплошные расстройства для итальянцев, которых в игре против воспитавшего его клуба так и не спас выстреливший рядом с «девяткой» Вайналдум. Зато у поклонников «Фейеноорда» случился полноценный праздник, который они украсили, принеся на трибуны надувные игрушки. Это был флэш-моб после того, как в недавнем голландском класико с трибун кидали более опасные предметы и разбили голову звезде «Аякса» Классену.
В пандемийном 2020-м «МЮ» и «Севилья» сошлись в полуфинале Лиги Европы, которую андалусийцы уже привычно выиграли. Тот результат (3:2) не тянул на сенсацию, а теперь расклад сил поменялся. «Красные дьяволы» снова становятся грозной силой, тогда как севильцы сражаются с системным кризисом и недавно назначили уже третьего тренера с начала сезона.
Получался почти идеальный для английского клуба расклад, чтобы с четвертой попытки наконец-то обыграть неудобного соперника даже в отсутствие выбывшего на неопределенный срок Рэшфорда. И если быстрый гол Санчо отменили из-за офсайда, то Забитцер идеально открылся под классный пас Бруну Фернандеша и не оставил шансов Буну. Австриец оказался секретным оружием Эрика тен Хага, врываясь в зоны, которые расчищал Марсьяль. И как раз француз ассистировал Забитцеру, когда тот оформлял дубль.
Правда, Фернандеш столь же быстро получил предупреждение, из-за которого пропустит ответный матч. А сколь важен португалец для «МЮ» — говорят цифры. С момента переезда Бруну на «Олд Траффорд» только он и Месси записали на свой счет более 50 мячей и голевых передач.
Возможно, не сыграет через неделю и Варан, которого во избежание риска в перерыве поменяли на будущего неудачника Магуайра. А еще большей проблемой может стать потеря травмировавшегося в концовке Лисандро Мартинеса. Партнера по сборной Аргентины заботливо вынесли с поля севильцы Акунья и Монтиэль. Смотрелось это красиво, однако для поклонников «МЮ» данная ситуация стала последним положительным моментом.
Их команда должна была выигрывать крупно, создав массу моментов вроде того, в котором штанга остановила удар Антони. Вместо этого случился глупый автогол Маласии, а так как к моменту травмы Мартинеса все замены были сделаны, в концовке пришлось отбиваться вдесятером. Де Хеа, казалось, сделал все, вытянув мертвый мяч от Эн-Несири. Но что мог сделать вратарь, когда после еще одной атаки марокканского снайпера мяч резко поменял направление, попав в голову Магуайра?! Удивительное невезение и невероятный итог, который превращает ответную игру в битву с непредсказуемым исходом.
Массимилиано Аллегри накануне не жалел комплиментов в адрес «Спортинга», а когда дело дошло до игры, лиссабонцы принялись доказывать, что это не просто слова. «Львы» в предыдущем раунде вполне заслуженно выбили из турнира «Арсенал», а после такого как-то странно кого-то бояться.
В Турине гости смотрелись интереснее «Ювентуса», который в концовке первого тайма от гола Нуну Сантуша спасли сумевшие закрыть угол ворот защитники. Вдобавок ко всему пришлось внепланово менять Щенсны. Голкипер покидал поле, не сдержав слез, а причиной стали боли в груди. Покидая поле, поляк держал руку в районе сердца.
В общем, ничего хорошего «Старой синьоре» не светило, однако она в очередной раз показала, как умеет добиваться своего. А тут еще и периодически допускающий дикие ошибки Адан просчитался при подаче в площадь ворот, и хотя защитники остановил удар Влаховича, на добивании отличился защитник Гатти.
Его первый гол в составе «бьянконери» в итоге принес хозяевам третью подряд еврокубковую победу со счетом 1:0. Хотя, в список героев обязательно нужно включить Перина. На последних минутах голкипер исполнил сейв дня, остановив удар в упор, а вслед за ними среагировал на добивание. Почти классическая победа Аллегри, тогда как у «Спортинга» системные проблемы с корнерами. В этом сезоне после них он пропускал пять раз, и четыре взятия ворот пришлись на еврокубки.
Дебютант еврокубков из Бельгии становится грозой немецких клубов. В предыдущем раунде «Юнион» выбил практически тезку — берлинский «Унион». Теперь проблемы возникли у «Байера», который преобразился с приходом на пост главного тренера Хаби Алонсо. Леверкузенцы уже поднялись в еврокубковую шестерку в бундеслиге, а их последнее поражение датировалось 19 февраля.
Однако в этой игре свои условия диктовал «Юнион», который не проиграл в Лиге Европы ни одного гостевого матча (+3=1). Бельгийцы были чуть острее до перерыва, а после паузы Бонифас уложил мяч в угол. Нигерийский форвард проводит удивительный сезон, по ходу которого в отборочных раундах он забил пять голов за «Буде-Глимт», а теперь превзошел данный показатель в качестве игрока «Юниона».
Спасительным для «Байера» оказался выход на поле Азмуна, который после голов в двух последних матчах записал на свой счет ассистентский балл. Зацепившись за мяч, иранец переадресовал его идеально пробившему в угол леверкузенскому вундеркинду Вирцу. А если бы экс-форварду «Зенита» удалось замкнуть прострел на последних минутах, его бы признали героем вечера. Впрочем, с такой игрой у Азмуна будет шанс получить это звание в ответной игре.
Статистика дня
1-й в карьере еврокубковый гол забил нападающий «Вест Хэма» Ингс.
5 мячей ударами с дальней дистанции забили в этот евросезоне игроки «Фейеноорда». Роттердамцы лидируют по данному показателю вместе с «Бетисом».
10 голов с начала года во всех турнирах забил нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал. Из всех игроков серии А он уступает только неаполитанцу Осимхену.
33 года назад «Севилья» тоже спасла еврокубковую игру со счета 0:2, отыгравшись против московского «Торпедо».