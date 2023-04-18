Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Лондоне и Неаполе

В британской столице лондонский «Челси» попытается взять реванш у мадридского «Реала» за гостевое поражение со счетом 0:2. Перед визитом в Лондон футболисты «Реала» в 29-м туре чемпионата Испании обыграли на выезде «Кадис» с результатом 2:0 и по-прежнему занимают второе место в национальном первенстве, уступая «Барселоне» 11 очков. В домашнем поединке 31-го тура английской премьер-лиги «Челси» проиграл у себя дома «Брайтону» со счетом 1:2 и находится на 10-м месте в турнирной таблице.

Во второй части итальянского четвертьфинального противостояния лидеры серии А футболисты «Наполи» примут на своей арене «Милан», которому на прошлой неделе проиграли с результатом 0:1. В минувшую субботу в 30-м туре чемпионата Италии оба соперника сыграли вничью — неаполитанцы у себя дома не смогли обыграть «Верону» — 0:0, а миланцы также на выезде разошлись миром с «Болоньей» — 1:1. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, набрав 75 очков, а «Милан» занимает 4-е место, имея в своем активе 53 балла.

Еще два ответных четвертьфинала состоятся завтра. Мюнхенская «Бавария» после крупного выездного поражения (0:3) примет на своем поле английский «Манчестер Сити». Миланский «Интер» у себя дома встретится с португальской «Бенфикой», которую обыграл в Лиссабоне (2:0).