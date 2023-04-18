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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил стартовый состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Челси»

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Реал» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».

«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в ⅛ финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В ⅛ финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».

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