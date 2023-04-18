Бензема проводит 150-й матч в Лиге чемпионов — пятым в истории. До рекорда Роналду — 33 игры

Лишь 4 футболиста опережают француза по матчам в турнире: Криштиану Роналду (183 игры), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151).

Кроме того, Бензема побил рекорд «Реала» по матчам в Лиге чемпионов среди полевых игроков. Карим проводит 131-й матч за «Мадрид» в ЛЧ, он обогнал Рауля (130).