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22:31 (мск), источник: Sports.Ru

Бензема проводит 150-й матч в Лиге чемпионов — пятым в истории. До рекорда Роналду — 33 игры

Юбилейной для форварда «Реала» стала ответная игра ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси».

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Лишь 4 футболиста опережают француза по матчам в турнире: Криштиану Роналду (183 игры), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151).

Кроме того, Бензема побил рекорд «Реала» по матчам в Лиге чемпионов среди полевых игроков. Карим проводит 131-й матч за «Мадрид» в ЛЧ, он обогнал Рауля (130).

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