«Реал» во второй раз обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 58-й минуте Родриго открыл счёт после передачи Винисиуса, а на 80-й — оформил дубль после паса Федерико Вальверде.

Первый матч команд также завершился победой «Реала» со счётом 2:0. В той игре голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.