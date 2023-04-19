«Милан» оставил «Наполи» за бортом полуфинала Лиги чемпионов

Игра, прошедшая 18 апреля на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, завершилась со счетом 1:1.

Гол за «Милан» забил французский нападающий Оливье Жиру на 43-й минуте. На третьей добавленной к основному времени матча минуте неаполитанцы отыгрались после точного удара Виктора Осимхена, но на большее их не хватило.

Отметим также, что Жиру не реализовал пенальти на 22-й минуте, а на 82-й минуте 11-метровый не забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

В первой игре «Милан» был сильнее «Наполи», одержав победу со счетом 1:0, благодаря чему и прошел в следующую стадию турнира.

В полуфинале «россонери» сыграют с победителем противостояния «Интера» и «Бенфики». В первой встрече команд победу праздновали футболисты итальянского клуба — 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.