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00:31 (мск), источник: Газета.Ру

«Милан» оставил «Наполи» за бортом полуфинала Лиги чемпионов

«Милан» сыграл вничью с «Наполи» во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Наполи
МиланЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра, прошедшая 18 апреля на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, завершилась со счетом 1:1.

Гол за «Милан» забил французский нападающий Оливье Жиру на 43-й минуте. На третьей добавленной к основному времени матча минуте неаполитанцы отыгрались после точного удара Виктора Осимхена, но на большее их не хватило.

Отметим также, что Жиру не реализовал пенальти на 22-й минуте, а на 82-й минуте 11-метровый не забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

В первой игре «Милан» был сильнее «Наполи», одержав победу со счетом 1:0, благодаря чему и прошел в следующую стадию турнира.

В полуфинале «россонери» сыграют с победителем противостояния «Интера» и «Бенфики». В первой встрече команд победу праздновали футболисты итальянского клуба — 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

Матч «Интер» — «Бенфика» пройдет в Милане 19 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Наполи
1:1
Первый тайм: 0:1
Милан
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