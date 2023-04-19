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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 апреля, в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Бенфика».

Интер
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Источник: AP 2022

Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Сорро (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Интер»: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Мхитарян, Джеко, Мартинес.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Рафа Силва, Жоау Мариу, Эурснес, Рамуш.

В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях уверенно обыграл соперника со счётом 2:0. Голами в составе миланского клуба отметились Николо Барелла и Ромелу Лукаку (с пенальти).

На стадии ⅛ финала «Бенфика» одержала две победы над бельгийским «Брюгге» с общим счётом 7:1. «Интер» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее португальского «Порту» с минимальным счётом 1:0.

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