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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» с «Бенфикой» выдали шоу с шестью голами! В полуфинале будет дерби с «Миланом»

Жоау Мариу вылетел от своей бывшей команды.

Интер
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Источник: Reuters

«Интер» и «Бенфика» выдали удивительную ничью на «Джузеппе Меацца» — 3:3! Итальянская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где её ждет дерби с «Миланом».

«Бенфике» требовалось забивать как минимум два мяча после домашнего поражения со счётом 0:2, поэтому было понятно, как будет играть команда Роджера Шмидта. «Интер» же встречал соперника не настолько высоко, как в Лиссабоне, где огорошил «орлов» высоким прессингом. «Нерадзурри» перекрывали все зоны в обороне средним блоком. Ждали возможностей для контрвыпадов, и уже на исходе четверти часа забили гол. Джеко и Мартинес выиграли подборы, а Барелла решил эпизод в штрафной. К середине первого тайма это был единственный удар по воротам на двоих.

Источник: Reuters

«Бенфика», казалось, не понимает, как находить свои моменты. Фирменный прессинг от Шмидта не работал, наверное, и по причине не лучшего физического состояния команды, и из-за уровня оппонента: Мхитарян и остальные полузащитники «Интера» прекрасно двигают мяч и управляют игрой. Против схемы 3−5−2 «орлы» должны были быстрее разворачивать мяч на фланги, поскольку относительную свободу получали крайние защитники. Тем более закрывающий левый край Гримальдо — лучший ассистент «Бенфики» в нынешнем сезоне. Но командой скорости гостям недоставало. Хотя Гримальдо с Жилберто совершили по 56 касаний мяча до перерыва (больше всех в составах обеих команд), это не дало лиссабонцам никакого преимущества над хозяевами. Жилберто, к примеру, допустил 11 потерь владения.

«Интер» забил ещё раз, однако гол Мартинеса отменили. Похоже, из-за толчка защитника, который другой судья мог бы и не посчитать за фол. А «Бенфика» взяла да и забила неожиданно на 37-й минуте! Тут тоже были сомнения относительно чистоты гола (из-за возможного офсайда), но современные технологии подтвердили — всё по правилам. Резкое открывание Рафы Силвы во фланг и мощь Эурснеса, выигравшего воздух у Дюмфриса, подарили «Бенфике» забитый мяч и новую надежду.

Источник: Reuters

Автор гола «Бенфики» Эурснес после перестановок в перерыве перешёл с позиции хавбека на правый фланг обороны. Тем не менее не забыл о чужой штрафной. В начале второго тайма случился спорный эпизод у ворот «Милана» — столкновение в единоборстве Эурснеса и Мартинеса. Контакт в ногах у Лаутаро с норвежцем точно был. В РПЛ за это вполне могли бы назначить пенальти, но в Лиге чемпионов такого лёгкого касания оказалось недостаточно для 11-метрового. Судья Карлос Дель Серро Гранде не стал закручивать интригу до предела на ровном месте. Возможно, он прав, хотя болельщики «орлов» едва ли согласятся.

«Бенфика» владела мячом 70% времени, а «Интер» во втором тайме опять забил первым же ударом в створ! Блестящая комбинация удалась команде Индзаги. Эурснес не успел в обороне за более быстрым Димарко, а Мартинес прочитал эпизод, влетел в штрафную под прострел и пробил в касание. На Шмидта было в этот момент тяжело смотреть. На Жоау Мариу — тоже. Для бывшего полузащитника «Интера» и «Локомотива» возвращение на «Джузеппе Меацца» получалось неудачным. Хотя ещё после получаса игры заработанный им штрафной мог принести гол «Бенфике», если бы не сейв Онаны.

Источник: Reuters

Этот гол «нерадзурри» окончательно снял вопросы об исходе дуэли «Интера» с «Бенфикой». Но стал далеко не последним в матче. Ещё через 13 минут только-только вышедший на поле форвард Корреа (аргентинец и Лукаку заменили Мартинеса и Джеко) мастерски разобрался с Эурснесом и Отаменди, после чего отправил мяч в сетку при помощи штанги. Поразительная точность была у хозяев: три удара в створ — три гола!

В концовке хозяева совсем расслабились, а «Бенфика» забила дважды! Сначала многообещающий 19-летний центрбек Антониу Силва выиграл воздух после подачи со штрафного Гримальдо.

После этого, в компенсированное время, Муса сравнял счёт фактически с финальным свистком. У лиссабонских «орлов» оказалось даже больше попаданий в створ — пять. Хоть какой-то приятный факт.

Интер
3:3
Первый тайм: 1:1
Бенфика
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