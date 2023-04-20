Для «Ман Сити» даже «Бавария» не конкурент. Хотя бы сейчас Пеп выиграет Лигу чемпионов?

Что мы знаем о взаимоотношениях Пепа Гвардиолы и четвертьфинала Лиги чемпионов? Во-первых, то, что в первые четыре года работы в «Манчестер Сити» каталонец не мог преодолеть эту стадию. Во-вторых, уже полузабытые мемы на тему слишком мудреной тактики «горожан» в тех матчах. «МС» тогда и правда местами выглядел потерянным и не приспособленным к хитрым задумкам своего тренера, из-за чего рано вылетал.

Впрочем, в последних сезонах Гвардиола научился не ломать то, что работает, а «четвертушка» перестала быть проклятой. Однако «Сити» остается клубом с непредсказуемой тактикой и составом.

Но Пеп умеет удивлять и меняться. На встречу в Мюнхене он выбрал ту же основу, что и в первой игре с «Баварией», и в ответной с «Лейпцигом». Три еврокубковых противостояния подряд с первых минут у «МС» выходили одни и те же футболисты — для Гвардиолы это нонсенс.

Отмененное удаление Упамекано

Впрочем, подобный выбор легко объясняется результатами — в двух последних матчах Лиги чемпионов «Сити» победил с общим счетом 10:0. А вот «Баварии» требовались изменения, и Томас Тухель их сделал. Вместо слабо выглядевшего в Манчестере Гнабри впереди появился Шупо-Мотинг, а вместо Дэвиса — Жоау Канселу. Амнистировал тренер и Мане, который после первой встречи разбил губу Сане и был временно отстранен от работы с командой.

Но главные изменения касались настроя. Нет, разумеется, и на «Этихад» «Бавария» вышла максимально мотивированной, но на «Альянц Арене» ее явно дополнительно зарядили громогласные зрители, надеявшиеся на чудо.

Стартовая четверть часа прошла без моментов, но затем хозяева включились — пару раз неплохо бил по воротам Сане, а Коман на правом фланге постоянно продавливал Аке. Но порыв мюнхенцев сбил отвратительно работавший арбитр Клеман Тюрпен — на 18-й минуте он поспешил показал красную карточку Упамекано за лишение Холанна явной возможности забить гол, но не учел, что норвежец попал в офсайд. Из-за этого судье пришлось отменять удаление, зато предупреждение получил возмущавшийся Тухель. Вообще карточек в итоге оказалось аномально много, и в этом явная вина рефери.

Нереализованный пенальти Холанна

«Бавария» хорошо провела первый тайм. У «Сити» почти нет болевых точек, но красные хотя бы пытались их искать. И даже находили. В частности, прямо перед перерывом шикарный шанс упустили Шупо-Мотинг с Команом. Но гости выстояли.

«Сити» в первом тайме смотрелся хуже обычного. «Горожанам» особенно не хватало ударов в створ, да и вообще по воротам они били мало. Холанн даже с пенальти пустил мяч над перекладиной, хотя целых два года с «точки» не мазал.

Первый раз Зоммер всерьез вступил в игру лишь на 55-й минуте, когда Холанн попал ему в руки, а следом свою команду спас уже Эдерсон — Коман в очередной раз обставил Аке на фланге и опасно пробил в дальний гол. Бразилец справился. И, как выяснилось, начал результативную атаку своей команды.

Беспощадный норвежец

Холанн — удивительный футболист: все мячи этот парень забивает в примерно одинаковой манере, но мало кому удается его остановить. Вот и в голевом эпизоде скандинав проделал привычный трюк с ускорением по прямой, но Упамекано зачем-то задергался, поскользнулся и упустил форварда. Эрлинг открыл счет, а заодно похоронил последние надежды «Баварии» на полуфинал.

Тот эпизод заметно остудил пыл немцев. Темп снизился, пошли отчаянные попытки отыграть хотя бы один мяч. Получилось: в концовке после долгого разбора повторов ВАР и Тюрпен установили, что Аканжи устроил гандбол в своей штрафной, а Киммих реализовал пенальти. В добавленное время Мане упустил хорошую возможность вырвать победу хотя бы в отдельно взятой встрече, но счет так и остался ничейным.