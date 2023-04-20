«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч ¼ финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.