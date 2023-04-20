«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Основное и дополнительное время матча завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0. Дублем отметился греческий нападающий Вангелис Павлидис. Первый матч ¼ финала между этими командами проходил в Бельгии и завершился победой «Андерлехта» с таким же счётом — 2:0. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где сильнее оказался «АЗ Алкмар» со счётом 4:1.