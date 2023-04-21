«Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки-де Хеа и Магуайра!

«Севилья» продолжает творить историю в своём любимом турнире. Шестикратный победитель Лиги Европы выбил в плей-офф «Манчестер Юнайтед». Испанцы сыграют в полуфинале с «Ювентусом».

Севильцы с первых минут настолько мощно прессинговали «Манчестер Юнайтед», словно хозяева были убеждены, что футболисты английской команды до сих пор пребывают в трансе после двух голов в свои ворота.

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/4 финала, 13.04.2023, 22:00 Манчестер Юнайтед 2 Севилья 2

Напомним, на «Олд Траффорд» испанцы в последние 10 минут превратили 0:2 в 2:2 благодаря тому, что Маласиа и Магуайр послали мяч в собственные ворота. Агрессивный стиль принёс команде Хосе Луиса Мендилибара самый вкусный плод уже на восьмой минуте. Магуайр, можно сказать, совторил ещё один автогол. Получив передачу от-де Хеа, запаниковал под давлением двух соперников и потерял мяч. У Ламелы перехват, у Эн-Несири — гол. Часть критики достанется наверняка и-де Хеа, но, например, днём ранее голкипер «Интера» Онана отдавал ещё более рискованные передачи полевым, когда соперник применял высокий коллективный отбор. И ничего — игрокам «Интера» хватало скорости мышления и технического оснащения, чтобы разбивать прессинг в таких моментах. Но Магуайр — это Магуайр. Со всеми его достоинствами и недостатками.

«Манчестер Юнайтед» очень некомфортно чувствовал себя под прессингом «Севильи». Если хозяева не встречали гостей максимально высоко, те попадали в ловушки на флангах. «Севилья» поймала такой кураж, что у чужой штрафной были передачи пяткой и рабона от опорника Гуделя! А мог бы серб радовать сейчас подобными трюками болельщиков в РПЛ: его в последнее время связывали с «Динамо» и ЦСКА. Впрочем, тот же Гудель вскоре вынужден был уйти из центра поля в линию защиты. «Севилья» осталась без своего жёсткого, а иногда и жестокого центрбека Маркао. У бразильца появилась склонность к травматизму — за прошедший год он пропустил 188 дней.

Хотя команда Эрика тен Хага по статистике больше владела мячом в первом тайме, не покидало ощущение, что игру контролирует «Севилья». И перед перерывом испанцы забили ещё один гол. «МЮ» повезло, что Акунья залез в крохотный офсайд. В этом моменте странно сыграл Антони, который должен был сделать рывок за «нейтральным» мячом, но не прочитал эпизод (Ван-Биссака явно не успевал). В результате «Севилья» почти идеально использовала ситуацию с переходом мяча.

О том, что думает тен Хаг по поводу происходящего на поле, свидетельствовали решения тренера «МЮ» в перерыве — Ван-Биссака и Санчо досрочно закончили игру, а Шоу и Рашфорд вступили в неё, возможно, раньше, чем планировал голландец до матча. Но едва начался второй тайм, как манкунианцы пропустили второй гол. Теперь испанцы переиграли англичан на стандарте. Ракитич здорово подал, а Баде забил из-под Каземиро и при помощи перекладины. Бразилец вообще проводил невыдающийся матч: к той минуте у него было уже 12 потерь владения и лишь 69% точных передач. Вскоре Каземиро ещё и на жёлтую «присел», сфолив на Гуделе.

«МЮ» не хватало скорости и понимания того, как находить свободное пространство на чужой трети. Кстати, к середине второго тайма «Севилья» даже превосходила манкунианцев по количеству передач на чужой трети. Гости чудом избежали третьего пропущенного мяча после ещё одного углового хозяев — отскочили в том эпизоде. Возможно, игроки «Севильи» были более «голодными» и злыми из-за того, что для испанцев Лига Европы — это ещё и последний шанс попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

У «МЮ» оставалась надежда на то, что в концовке утомлённая своим прессингом «Севилья» просядет. В футболе игра нередко меняется после 70-й минуты, когда игроки устают. Но и без того небольшие шансы манкунианцев свёл к нулю-де Хеа. Испанец вернулся на родину в плохой день. Голкипер совершил катастрофическую ошибку — подарил гол Эн-Несири.