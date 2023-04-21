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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» вышел в полуфинал Лиги Европы. Со «Спортингом» хватило одного удара в створ

Теперь туринцев ждёт встреча с «Севильей».

Спортинг
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Источник: Reuters
Футбол

Лига Европы 2022/2023
1/4 финала, 13.04.2023, 22:00

Ювентус1Спортинг0

«Ювентус» провёл ответный матч ¼ финала Лиги Европы со «Спортингом». Неделю назад итальянский клуб одолел соперника со счётом 1:0, но ответная игра получилась для туринского клуба далеко не самой простой.

«Ювентус» получил приятную новость за несколько часов до стартового свистка. Спортивное управление Италии вернуло клубу 15 очков в Серии А и начало новое судебное разбирательство. Благодаря этому «Ювентус» поднялся с седьмого места на третье. Впрочем, решение носит временный характер — оно будет действовать до окончания судебного разбирательства. В начале 2023 года туринский клуб лишили 15 очков за финансовые махинации, в результате чего он опустился на девятую строчку в таблице.

Болельщики «Спортинга» организовали красочный перформанс и роскошно пели на первых минутах, что нисколько не смутило гостей. Туринцы заработали право на стандарт — серия рикошетов, и Адриен Рабьо с левой ноги положил мяч в нижний угол. К слову, француз проводит приличный сезон с точки зрения статистики. Он забил уже 11-й мяч в сезоне (восемь — в Серии А, два — в Лиге чемпионов, один — в Лиге Европы).

Источник: Reuters

Правда, через несколько минут Рабьо отметился со знаком минус. Сначала капитан «Ювентуса» Данило направил мяч в штангу собственных ворот после того, как прервал прострел. А буквально через несколько мгновений Рабьо уложил в своей штрафной площади Мануэля Угарте, и арбитр Франсуа Летексье без колебаний указал на «точку». К мячу подошёл Маркус Эдвардс, который хладнокровно пробил по центру, а Войцех Щенсны упал в угол.

Поскольку правило выездного гола отменили, хозяевам достаточно было забить ещё один, чтобы перевести встречу в овертайм. До перерыва на поле в целом была равная игра. «Спортинг» чуть-чуть превзошёл соперника по владению мячом (53% на 47%), числу ударов (пять против четырёх) и количеству угловых (пять против трёх). Любопытно, что в первом тайме соперники нанесли по одному удару в створ, и оба оказались голевыми.

После перерыва на поле была вязкая и плотная игра. «Ювентус» грамотно оборонялся и периодически пытался что-то создать у чужих ворот. Ближе к концу основного времени Массимилиано Аллегри освежил атаку, выпустив Аркадиуша Милика, Филипа Костича и Поля Погба. Правда, пришлось менять и защитника — Бремер получил травму. Почти сразу после ухода бразильца хозяева создали неплохой момент, хотя в этом эпизоде не обошлось без ошибки Данило. Впрочем, Рикарду Эсгаю из хорошей позиции запустил мяч над перекладиной.

На 85-й минуте вышедший на замену Федерико Гатти заехал ногой в кадык Усману Дьоманде. Защитник «Спортинга» наклонил голову, пытаясь сыграть в мяч, после чего получил неприятный удар. Изначально всё выглядело страшно, но африканец через какое-то время поднялся на ноги, а Гатти получил жёлтую карточку.

А через несколько минут капитан «Спортинга» Себастьян Коатес простил «Ювентус». Уругваец из выгодной позиции пробил выше ворот, хотя из таких позиций нужно попадать хотя бы в створ. Таким образом, итальянский клуб всё-таки выстоял и вышел в полуфинал Лиги Европы, где теперь сыграет с грозной «Севильей». Кстати, в ответном матче «Ювентус» нанёс всего лишь один удар в створ.

Спортинг
1:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
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