Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Арсенал
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Кадис
Футбол. Еврокубки
20.04
Севилья
Манчестер Юнайтед
30
Футбол. Еврокубки
20.04
Спортинг
Ювентус
11
Футбол. Еврокубки
20.04
Юнион
Байер
14
Футбол. Еврокубки
20.04
Рома
Фейеноорд
41
Футбол. Еврокубки
20.04
Вест Хэм Юнайтед
Гент
41
Футбол. Еврокубки
20.04
Ницца
Базель
12
Все события
09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2022/2023

Стал известен состав полуфинальной стадии текущего розыгрыша Лиги конференций.

Фиорентина
Базель
Ницца
АЗ
Гент
Лех
Андерлехт
Вест Хэм ЮнайтедЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные четвертьфинальные матчи, по результатам которых в ½ финала соревнования вышли следующие команды: «Фиорентина», «Базель», «Вест Хэм» и «АЗ Алкмар».

Полуфинальные пары:

«Фиорентина» — «Базель»

«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»

Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные — 18 мая.

Напомним, «АЗ Алкмар» сумел отыграть разницу в два мяча после поражения в первом матче от «Андерлехта» (общий счёт 2:2) и перевести игру в серию пенальти. Там нидерландская команда была сильнее — 4:1.

«Вест Хэм» дома разгромил «Гент» со счётом 4:1 и выбил бельгийцев по сумме двух матчей (5:2).

«Фиорентина» в родных стенах пропустила три гола от польского «Леха» к 70-й минуте. Игра постепенно шла к овертайму (первый матч завершился победой «Фиорентины» — 4:1). Однако благодаря поздним голам Рикардо Соттиля и Гаэтано Кастровилли «фиалки» сумели сократить отрыв и избежать дополнительных 30 минут игры — 2:3 в матче и победа итальянцев в противостоянии с общим счётом 6:4.

«Базель» в овертайме сумел сломить сопротивление «Ниццы» на выезде — 2:1 (общий счёт 4:3).

Читайте также
Ницца
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (1:0)
Базель
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь