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11:34 (мск), источник: Sport24

Облак объяснил, почему не смотрит Лигу чемпионов

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признался, что не смотрит матчи Лиги чемпионов после того, как мадридский клуб не сумел преодолеть групповой этап турнира.

АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Я не смотрю Лигу чемпионов, потому что мне больно не играть в ней. Тяжело принять, что мы проиграли на групповом этапе, тяжело видеть, что играют другие, и не быть в турнире самим», — цитирует Облака Diario AS.

На групповом этапе «Атлетико» занял последнее место в группе B, пропустив вперед себя в таблице «Порту», «Брюгге» и «Байер».

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