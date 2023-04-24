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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл юношескую Лигу УЕФА

Завершился финальный матч юношеской Лиги УЕФА, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и хорватский «Хайдук».

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Источник: AFP 2022

В концовке первого тайма Джейден Аддай открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 70-й минуте Эрнест Поку удвоил преимущество АЗ, а спустя шесть минут оформил дубль. Чуть позже дублем отметился Мекс Мердинк.

На пути к финалу АЗ одолел в плей-офф «Айнтрахт» (5:0), «Барселону» (3:0), «Реал» (4:0) и «Спортинг» (3:2).

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