«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл юношескую Лигу УЕФА

В концовке первого тайма Джейден Аддай открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 70-й минуте Эрнест Поку удвоил преимущество АЗ, а спустя шесть минут оформил дубль. Чуть позже дублем отметился Мекс Мердинк.