«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл юношескую Лигу УЕФА
Завершился финальный матч юношеской Лиги УЕФА, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и хорватский «Хайдук».
Завершился финальный матч юношеской Лиги УЕФА, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и хорватский «Хайдук».
В концовке первого тайма Джейден Аддай открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 70-й минуте Эрнест Поку удвоил преимущество АЗ, а спустя шесть минут оформил дубль. Чуть позже дублем отметился Мекс Мердинк.
На пути к финалу АЗ одолел в плей-офф «Айнтрахт» (5:0), «Барселону» (3:0), «Реал» (4:0) и «Спортинг» (3:2).